in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente questa notte a Borgo Piave, in provincia di Latina. Una macchina con a bordo una coppia si è schiantata contro un camion in sosta a via Piace, all'altezza dell'ufficio postale. A quanto si apprende, la donna alla guida della vettura avrebbe avuto un colpo di sonno che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto. Tremendo l'impatto con il camion: la macchina si è incastrata sotto il mezzo pesante, imprigionando il marito sul lato passeggero tra le lamiere dell'abitacolo. Ferita anche la moglie, una donna di cinquant'anni, che però è riuscita ad aprire la portiera e a uscire. Per liberare il marito, invece, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto insieme ai soccorritori del 118.

Incidente a Borgo Piave, coppia in ospedale

Entrambi sono stati portati in codice rosso in ospedale al Santa Maria Goretti per ricevere le cure del caso: nonostante il brutto incidente, non sarebbero in pericolo di vita e dovrebbero cavarsela nonostante le ferite. Insieme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco sono giunti anche i poliziotti della Squadra Volante per i primi accertamenti sulla dinamica, in attesa che arrivasse anche la Polizia Stradale di Aprilia. Nonostante l'autista del camion fosse fermo, infatti, gli agenti vogliono verificare se potesse sostare in quel tratto di strada. La donna alla guida ha dichiarato agli agenti di aver avuto con tutta probabilità un colpo di sonno e di non ricordare nulla degli istanti prima dello scontro.