La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per quanto riguarda la tragedia accaduta un mese fa, quando un anziano di 78 anni è morto dopo essersi allontanato dalla casa di cura dove alloggiava. L'uomo era stato affidato ad una casa di cura a Colonna lo scorso 27 novembre ed aveva bisogno di supporto e di sorveglianza, soffrendo di disorientamento: ma alla seconda notte di ricovero, l'uomo è uscito senza problemi dalla porta principale, facendo perdere le proprie tracce.

E fatale gli è stato il passare la notte all'addiaccio: solo al mattino, infatti, il personale della casa di riposo si è accorto della sua scomparsa. Lo hanno ritrovato in fin di vita in un prato non troppo distante: inutile la corsa in ospedale, l'anziano è purtroppo deceduto poco dopo. L'uomo aveva già subito due ictus, a luglio e ottobre, ed era stato ricoverato prima al Vannini e poi al Casilino. La famiglia dell'uomo, di cui sono state diffuse solo le iniziali (A.L.) ha deciso di sporgere denuncia contro la struttura: la procura di Velletri ha aperto un fascicolo penale per omicidio colposo contro ignoti, disponendo anche l'autopsia della salma e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza e la cartella clinica dell'uomo.