in foto: La Polizia Stradale sul luogo dell’incidente

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 2.30 di questa notta in zona Prato Cesarino, nel territorio del comune di Cisterna di Latina. Qui, all'altezza di una rotonda al chilometro 8 della strada provinciale Ninfina II, un'auto è finita fuori strada finendo per schiantarsi contro l'ingresso di un bar.

Al volante della vettura, che poteva compiere una strage, un ragazza di 28 anni residente ad Aprilia. Procedendo a velocità sostenuta il ragazzo ha perso il controllo della vettura, una Fiat 500, per cause ancora da chiarire. L'auto ha prima divelto una ringhiera, poi si è ribaltata finendo dentro il locale.

La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Entrata in codice rosso è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi e i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Sul posto anche la Polizia Stradale di Aprilia che sta eseguendo i rilievi del caso e ha rimosso il mezzo incidentato.