in foto: foto d'archivio

Chiuso un intero supermercato, sequestrati 160 chili di alimenti congelati tra carni e prodotti da forno. Al termine di un'approfondita ispezione i carabinieri del Nas di Latina hanno deciso di chiudere un supermarket di Morolo, provincia di Frosinone, in cui hanno rilevato gravi problemi igienici e strutturali, soprattutto nel deposito degli alimenti. Questa la carenza più grave riscontrata dai militari al comando del Capitano Egidio Felice e che ha convinto loro ad emettere l'ordine di chiusura immediata e di cessazione dell'attività del supermercato.

I carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 160 chili di alimenti congelati, tra carne e prodotti da forno. Il cibo era privo di documentazione che attestasse origine e provenienza. Per le varie violazioni amministrative rilevate, si legge nella nota diffusa dai militari, il titolare dell’attività sarà sanzionato per un cifra complessiva che supera i 5mila euro.

Ieri sequestrate 4 tonnellate di pesce proveniente dall'Asia.

Nella giornata di ieri gli uomini della Capitaneria di Porto di Roma hanno effettuato un blitz in un distributore all'ingrosso di prodotti ittici sulla via Prenestina. I militari hanno sequestrato oltre 4 tonnellate di pesce surgelato senza etichettatura e proveniente dall'Asia, in particolare dal Myanmar.