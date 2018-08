Maxi-operazione della Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino, dove le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma, assieme al personale dell'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato oltre dodicimila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai sei chilogrammi. Erano state nascoste all'interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere per neonati, con queste nascoste all'interno di un bagaglio custodito nel magazzino degli oggetti smarriti, in attesa che la proprietaria ne richiedesse la restituzione.

L'operazione, denominata "Magic Children", ha permesso di mettere le mani su un quantitativo di droga che avrebbe fruttato agli spacciatori oltre mezzo milione di euro una volta immessa sul mercato clandestino della droga. Le confezioni di latte in polvere erano nascoste tra vestitini, giocattoli e prodotti per l'infanzia all'interno di un bagaglio che arrivava da Amsterdam, ma dai controlli si era subito capito che qualcosa non andasse: le confezioni infatti, nonostante la scritta che indicava un peso di mezzo chilo, pesavano oltre un chilo ciascuna. Aperte le confezioni, la scoperta: buste termosaldate e migliaia di pasticche al loro interno.

Pasticche che risultavano poi essere a forma di osso e di rombo, tutte di colore verde fluo recanti, stampigliati con il marchio di una rinomata bevanda alcoolica ed il logo riconducibile ad un giovane pilota di Formula 1. Dagli accertamenti successivi, si è arrivati alla donna che avrebbe dovuto ritirare il bagaglio presso il deposito degli "oggetti smarriti": si tratta di una giovane signora di origini maltesi che però al momento è risultata essere irreperibile. Indagano ora gli inquirenti per capire dove possa essere la donna, che forse accortasi dei militari si è data alla fuga, e a chi dovesse essere consegnata, successivamente, l'imponente partita di droga.