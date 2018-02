Stava pulendo il tetto di una casa popolare a Borgo Montenero, frazione di San Felice Circeo, in provincia di Latina. A un certo punto, però, un uomo di 60 anni ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Il volo, di dieci metri, gli è stato fatale: l'uomo è morto praticamente sul colpo. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta questa mattina nella frazione del comune dell'Agro pontino. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne era impegnato a ripulire dagli aghi di pino le grondaie di un'abitazione per conto dei proprietari. Non è chiaro se la vittima lavorasse in proprio o per conto di una ditta, né se il lavoro fosse regolare o in nero. Ignote anche le cause che hanno portato il 60enne a perdere l'equilibrio e scivolare, precipitando per dieci metri.

Aperta un'inchiesta sulla tragedia.

Subito dopo la caduta sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri della locale stazione e il personale dell'ispettorato del lavoro di Latina. Il personale medico ha provato a rianimare il 60enne, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La vittima, secondo quanto riporta la testata locale "Il faro online", si chiamava Ezio T. ed era originaria di Molella, una frazione del comune di Sabaudia. Sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta: i carabinieri di San Felice Circeo e l'ispettorato del lavoro hanno effettuato i rilievi del caso, per verificare il rispetto delle normative di sicurezza e accertare le modalità con cui il 60enne era stato chiamato per svolgere il lavoro che gli è risultato fatale.