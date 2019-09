in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Una donna è morta a seguito di un incidente stradale lungo via Settevene Palo, nel territorio di Cerveteri, in provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese, la vittima è una 88enne del posto, che non sembrava grave, ma che non ce l'ha fatta a seguito di alcune complicazione sopraggiunte. Il sinistro è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 7 settembre, mentre la donna è deceduta trascorse alcune ore, dopo che le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate, senza che i medici potessero fare più nulla. Al momento dell'accaduto l'anziana si trovava in strada, all'altezza di via Fontana Morella, nei pressi del negozio d'abbigliamento Upim, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto che era in transito l'ha travolta. Nell'impatto con la macchina la donna è caduta a terra e ha battuto la testa sull'asfalto.

La scena si è svolta davanti agli occhi di pedoni e automobilisti di passaggio che, preoccupati per le condizioni di salute della donna anziana, hanno dato l'allarme, chiedendo aiuto. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Padre Pio di Bracciano. Presenti per i rilievi scientifici necessari al caso le forze dell'ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto per accertare eventuali responsabilità a carico del conducente del veicolo. Arrivata al pronto soccorso del nosocomio, la paziente è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Poi, dopo alcune ore, il decesso.