in foto: I pacchi in cui era contenuta la droga

Settantacinque chili di marijuana pronti a essere spediti a Londra sono stati sequestrati dagli agenti del commissariato di Monte Mario. La droga era nascosta all'interno di cinque enormi pacchi, segnalati come sospetti alle forze dell'ordine dal titolare di un servizio di spedizioni alla Balduina, Roma nord. All'interno dei pacchi, avvolti da una carta con disegni di girasole, c'era la droga, pronta ad essere inviata all'estero. Immediate sono scattate le indagini per individuare le due persone che avevano commissionato la spedizione.

Arrestati due albanesi per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Per risalire alle loro identità gli agenti hanno compiuto accertamenti sull'utenza telefonica fornita al momento dell'ordine e hanno visionato le riprese delle telecamere di sicurezza installate in zona. Determinanti sono stati sono stati gli appostamenti all'esterno dell'ufficio spedizioni: dopo qualche giorno dall'ordine i due, infatti, si sono presentati al negozio per chiedere se tutto fosse andato a buon fine. Sono stati fermati e identificati. Si tratta di K.N. e K.G., queste le loro iniziali, due cittadini albanesi di 29 e 37 anni. Sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.