Ha perso improvvisamente l'equilibrio mentre stava lavorando in giardino ed è caduto nella piscina vuota. E' morto Angelo Castaldi, 77enne imprenditore, ex politico ed ex consigliere comunale di Ceprano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri in una villetta del paese in provincia di Frosinone. Dopo un volo di due metri l'uomo ha battuto la testa violentemente sul fondo della piscina.

L'anziano è stato soccorso e trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma, ma i medici non hanno potuto fare niente per salvarlo. Ora il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore verrà deciso se effettuare o meno l'autopsia sulla salma. Angelo Castaldi, riferisce il quotidiano locale Ciociaria Oggi, "è stato un noto attivista politico sin da giovane, assessore e vice sindaco per anni, sempre presente sulla scena politica ed amministrativa locale, partecipe della vita della città. Purtroppo, da qualche anno Castaldi ha problemi alla vista, tant'è che la moglie gli sta sempre vicina.Forse una distrazione potrebbe essere stata la causa della caduta". Le indagini sul tragico incidente sono state affidate ai militari della stazione di Ceprano.