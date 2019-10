Castel San Pietro Romano è stato premiato come Borgo più bello del Mediterraneo. Lo scorso sabato il primo cittadino del comune alle porte della Capitale, Gianpaolo Nardi, ha ritirato il premio durante la VII edizione della Conferenza Internazionale dei Borghi più belli del Mediterraneo, che si è svolta a Cisternino, in provincia di Brindisi. Il riconoscimento arriva dopo l'inserimento due anni fa di Castel San Pietro nella lista dei "Borghi più Belli d'Italia". A essere premiata è stata soprattutto la valorizzazione e il recupero del centro storico, portata avanti con un ambizioso progetto dall'amministrazione del giovanissimo primo cittadino Nardi, appena 31 anni e al secondo mandato. Interventi di valorizzazione del borgo, che ha meno di mille abitanti, volti allo stesso tempo alla conservazione dei suoi caratteri storici e alla vivibilità dei suoi abitanti di ogni età. Negli ultimi anni il piccolo comune ha ricevuto anche altri riconoscimenti, venendo inserito nelle "100 mete d'Italia" e conquistando nel 2017 il premio come "Comune Riciclone del Lazio", per le buone pratiche adottate.

Castel San Pietro Romano: il borgo a meno di un'ora da Roma

Addossato alle pendici dei Monti Prenestini, Castel San Pietro Romano sorge su una collina a Sud-Est della Capitale. Il nome gli deriva dalla tradizione secondo in questi luoghi aveva portato la sua predicazione l'apostolo Pietro, ma il nucleo originario del borgo risale al Medioevo quando si insediò un primo gruppo di abitanti, considerando la rocca facilmente difendibile. Passeggiando tra stradine e piazzette, in particolare modo alla sera e al tramonto, si può godere da qui di una vista mozzafiato sulla città di Roma e sulla Valle del Sacco.