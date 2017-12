Pochi giorni al Natale 2017 e come di consueto le persone si stanno accalcando per gli ultimi regali, le ultime spese e via dicendo. Il traffico, pedonale e veicolare, è ormai entrato nel culmine da nord a sud, causando diversi disagi in tutte le città, piccole e grandi che siano. E di tanto in tanto non manca qualche "incidente" dovuto proprio al caos e magari a qualche distrazione di troppo.

E' il caso, ad esempio, di quanto accaduto a Cassino, nel frusinate: un uomo è stato infatti investito in via Di Biasio, nei pressi di un noto supermercato del paese, forse proprio per l'eccessiva calca che si sta sviluppando nelle ultime ore intorno alle attività commerciali. Nulla di grave, per fortuna, per l'uomo che ha riportato solo qualche escoriazione e nient'altro, se non tanta paura. Residenti e passanti, presenti sul posto, si sono ovviamente accalcati a loro volta per capire cosa stesse succedendo: tutto però è rientrato, e così la "corsa" ai regali di Natale è ripresa senza ulteriori problemi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica della vicenda.