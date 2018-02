Erano stipati in congelatore a pozzetto all'interno di buste di plastica e involucri di cellophane. Si tratta di oltre cento chili di carne e di pesce sequestrati dai carabinieri di Nas di Latina e dai militari della stazione di Cassino, al termine di un'ispezione in un pub. Il locale, alla periferia di Cassino, è una tappa fissa per centinaia dei giovani della zona soprattutto nel week end.

I carabinieri hanno riscontrato numerose irregolarità nella cucina, a cominciare dalle modalità di conservazione degli alimenti, potenzialmente pericolose per la salute. Il titolare del locale inoltre non era in grado di fornire prova della tracciabilità degli alimenti. Oltre al sequestro delle derrate alimentare per il proprietario è arrivata una multa di 1500 euro e il deferimento all'ASL competente per la verifica degli ambienti lavorativi.