in foto: (Immagine di repertorio)

Il parroco di Capodimonte don Fedoro Spadavecchia e due suoi collaboratori dovranno pagare oltre 1300 di multa per non aver rispettato le restrizioni in vigore per contenere i contagi da Coronavirus. Lo riporta la testata locale "Tusciaweb" spiegando cosa è avvenuto nel paesino della Tuscia, in provincia di Viterbo, lo scorso 26 aprile. Quel giorno, in occasione della Festa della Madonna della grazie, il parroco della della parrocchia Santa Maria assunta in cielo ha girato per le vie del paesino con un camioncino, portando in processione il quadro della Madonna nonostante fossero vietate le manifestazioni religiose. Al termine della processione, un carabiniere ha identificato coloro che erano presenti alla manifestazione elevando al parroco e a due suoi collaboratori sanzioni rispettivamente per 533 euro e 400 euro ciascuno ai due collaboratori.

Il parroco: Lo rifarei altre cento volte

"Violazione delle misure di contenimento di Covid-19" è quanto si legge nel verbale che il sacerdote ha letto e sottoscritto. Al prete la sanzione è stata maggiore in quanto era lui che si trovava a bordo del camioncino (anche se sul cassone): un aggravante, stando alle norme dei vari Dpcm sulle misure di contenimento del virus. Il sacerdote si dice tranquillo con la sua coscienza e pronto a rifare la processione "altre cento volte, a costo di prendere altre cento multe". Alla testata locale il prete ha poi detto che tutti, dal sindaco ai carabinieri del paesino, erano a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto il 26 aprile, e che lungo il percorso della processione non si sono creati assembramenti e tutti gli abitanti del paesino hanno assistito al passaggio del quadro raffigurante la Madonna con le mascherine ed entro una distanza di 200 metri dalle proprie abitazioni. Gli abitanti di Capodimonte si sono detti pronti a pagare le multe, ma adesso bisognerà attendere per capire se il sacerdote e i suoi collaboratori presenteranno ricorso.