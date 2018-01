Caos ad Amici, la trasmissione di Maria De Filippi: provvedimenti disciplinari per alcuni ragazzi che hanno violato il regolamento. Quattro dei giovani partecipanti sono stati espulsi mentre per l’intera scuola scatterà una punizione. A comunicarlo è stata la produzione: “Di fronte ad alcuni accadimenti avvenuti nel residence dove alloggiano i ragazzi di Amici, riassumibili sostanzialmente nel reiterato non rispetto del regolamento da loro sottoscritto in sede di accesso alla scuola, la produzione decide di adottare un provvedimento socialmente utile”.

La produzione ha deciso di mettere i ragazzi a disposizione del comune di Roma per aiutare a “ripulire, notte tempo, le strade della Capitale”. Oggi, durante la puntata odierna, Maria De Filippi ha spiegato che quanto “avvenuto nei giorni precedenti non solo è contro il regolamento ma è anche tanto irrispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola. Insegnanti, professionisti, coreografi, produttori musicali, autori e artisti che compongono la squadra di lavoro, e che solo Amici tra i talent, offre a chi partecipa, sono infatti un valore a cui non si può rispondere con totale noncuranza del rispetto delle regole chieste in cambio”.

I quattro ragazzi espulsi sono: il cantante Biondo e i ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas, cui è stata tolta la maglia e notificata l'espulsione per aver infranto reiteratamente il regolamento da loro sottoscritto, durante alcune scorribande notturne nel residence dove alloggiano. Comunque per loro rimane la possibilità di sostenere un esame di riammissione. Né la produzione né Maria De Filippi hanno però specificato quali siano stati i comportamenti contestati e quali episodi abbiano portato a questa drastica decisione.