Tragedia sulla superstrada Orte-Civitavecchia, dove un bambino di dieci anni è morto in seguito ad un violento incidente tra il camper su cui era a bordo ed un camion. L'episodio è accaduto questa mattina nel tratto della SS 675 tra Vetralla e Viterbo, nei pressi dello svincolo sud per il capoluogo.

Stando alle prime ricostruzioni, il camper si sarebbe trovato fermo per un guasto sulla corsia di marcia: la superstrada è infatti sprovvista di corsie d'emergenza. A quel punto, sulla medesima corsia di marcia sarebbe giunto il camion che avrebbe colpito in pieno il veicolo, distruggendolo nell'impatto. A bordo del camper tre persone: padre, madre ed il figlio di dieci anni, tutti residenti a Reggio Emilia. Proprio il piccolo aveva riportato le ferite più gravi: trasportato d'urgenza all'ospedale di Viterbo dopo l'intervento dei sanitari del 118, è morto poche ore dopo. In ospedale anche il conducente del camion, rimasto sotto shock e portato al nosocomio di Belcolle: si tratta di un 62enne residente a Bagnoregio, nel viterbese.