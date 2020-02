in foto: Foto da Facebook, Gabriella Maestri

Doveva essere una festa allegra e divertente, una serata di gioia per festeggiare insieme il Carnevale. E invece si è trasformata in tragedia. Un operaio di 27 anni, Francesco Castaldi, si è ferito gravemente durante la sfilata dei carri a Scauri. Secondo le prime informazioni, sembra sia caduto da un carro: il primo bilancio parla di un trauma da schiacciamento. Soccorso immediatamente dal personale sanitario presente alla manifestazione, è stato poi portato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici. Non si conoscono ancora le sue attuali condizioni, né è noto se sia in pericolo di vita o meno. Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio: il Carnevale, con la sua tradizionale sfilata di martedì grasso, è iniziato alle 15. Centinaia le persone presenti, tra adulti e bambini in maschera felici di partecipare a quest'occasione di festa.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. A quanto si apprende, Francesco Castaldi si trovava su uno dei carri, quando – per motivi ancora da accertare – sarebbe caduto e finito sotto una ruota, rimanendo schiacciato. E così, i tradizionali festeggiamenti del martedì grasso di Scauri, si sono trasformati in un dramma. Sul posto, oltre agli operatori del 118 intervenuti per rianimare il ragazzo, sono giunti anche gli agenti della Polizia locale di Minturno, intervenuti per i rilievi del caso e per indagare sulle cause dell'incidente. Il carro dal quale è caduto il giovane è stato sequestrato. Il 27enne, che lavora come operaio, sarebbe originario di Pantano: in questo momento c'è molta preoccupazione da parte della sua comunità per quanto accaduto, le persone ancora non si riescono a spiegare come sia possibile che il ragazzo sia caduto dal carro.