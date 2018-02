Tragedia questa mattina ad Arpino, piccolo centro in provincia di Frosinone. Un uomo di 63 anni, Vincenzo Perrone, residente nella località del Frusinate, è morto dopo essere stato colpito al collo da una fucilata. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato uno dei compagni con cui l'uomo era uscito per una battuta di caccia. Il 63enne era arrivato in mattinata nei boschi che si trovano in località Costa Calde assieme a un amico e a un'altra persona, originaria di Sora. Proprio dal fucile di quest'ultima sarebbe partito il colpo che ha raggiunto il 63enne Perrone al collo, uccidendolo all'istante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori del 118, oltre ai carabinieri della locale stazione. Quando il personale paramedico ha provato a rianimare il 63enne, però, per lui non c'era più ormai niente da fare.

I carabinieri dovranno ricostruire la dinamica.

Ai militari dell'Arma spetterà adesso ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un tragico incidente, anche se vari aspetti dovranno essere approfonditi: resta da capire perché la vittima si sia venuta a trovare sulla traiettoria di sparo dell'altro cacciatore e perché quest'ultimo abbia fatto fuoco. Spiegazioni che comunque non restituiranno il 63enne alla moglie e alla figlia, che si ritrovano adesso a piangerne la scomparsa.