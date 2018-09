in foto: Immagine di repertorio

Non accetta la relazione sentimentale del nipote, fidanzato con una donna brasiliana, e gli da fuoco a casa. Sarebbe stato questo il movente dell'autore del gesto, un anziano di 82 anni residente a Castelverde che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di incendio dai carabinieri della Compagnia di Tivoli, con autorizzazione della Procura della Repubblica. Secondo le informazioni ricevute, l'uomo, per motivi non chiari, non era d'accordo che il nipote frequentasse la sua compagna, così si è recato a casa sua e ha appiccato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuco dopo la chiamata dei vicini di casa, spaventati dal bagliore delle fiamme che entrava dalle loro finestre. I pompieri hanno lavorato a lungo nel tentativo di domare il rogo ma la casa è stata completamente distrutta.

Il vasto incendio divampato nella camera da letto del nipote si è poi propagato in breve tempo nel resto dell'abitazione e ha reso inagibile anche l'appartamento al piano di sopra, di proprietà di altri famigliari. Poi, l'anziano si è dato alla fuga, alla guida della sua auto. Subito dopo l'accaduto i militari hanno iniziato le indagini del caso e sono riusciti a risalire al responsabile. Una volta fermato l’82enne, a causa delle sue precarie condizioni di salute fisiche e mentali è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico dell’ospedale civile di Tivoli “san Giovanni Evangelista”. L’appartamento incendiato è stato sottoposto a sequestro.