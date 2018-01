Brutta "disavventura" per un impiegato della città metropolitana di Roma Capitale: l'uomo, infatti, è stato beccato e denunciato dai carabinieri di Bracciano a bordo di un furgone comunale mentre "dava un passaggio" ad una giovane prostituta nigeriana.

L'episodio è avvenuto a Bracciano, in via Settevene Polo, all'altezza della stazione: i carabinieri, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti nel furgone d'ordinanza del comune, notando che ad un certo punto aveva accostato facendo salire la giovane prostituta nigeriana. Assistito alla scena, le forze dell'ordine lo hanno così seguito a debita distanza, attendendo il momento buono per controllare.

L'occasione è arrivata dopo pochi chilometri, quando l'uomo alla guida si è fermato per qualche istante. A quel punto, i militari dell'arma hanno fatto scattare il relativo controllo della vettura e dei passeggeri, ed a quel punto il sospetto è diventato realtà. "Le stavo solo dando un passaggio", si sarebbe difeso l'uomo davanti alle domande dei carabinieri, ma questo non è bastato a convincerli. I militari dell'arma, di fronte dunque alla flagranza di reato, lo hanno così fermato e denunciato per favoreggiamento della prostituzione e peculato: l'uomo infatti è risultato anche dover essere in servizio lavorativo nell'orario in cui "offriva un passaggio" alla giovane prostituta nigeriana.