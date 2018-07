in foto: Una delle armi sequestrate

Chissà se gli inquilini di un condominio al quartiere Tuscolano, a Roma, immaginavano di vivere sopra a un vero e proprio arsenale. In una cantina del palazzo i carabinieri hanno infatti trovato varie armi tra cui anche una mitragliatrice Skorpion, un fucile d'assalto Ak 47 (più noto come kalashnikov) e addirittura due bombe a mano. Tutte le armi erano perfettamente funzionante e buona parte di esse avevano la matricola totalmente o parzialmente abrasa. Non si sa chi avesse materialmente la disponibilità della cantina: le indagini sono ancora in corso, anche per capire se le armi possano essere state utilizzate per compiere delitti recentemente o in passato.

La scoperta è avvenuta nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere eseguiti da parte dei carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante. I militari hanno deciso di eseguire una perquisizione di una cantina ubicata nel condominio, non si sa se dopo aver ricevuto qualche segnalazione. Una volta all’interno, i carabinieri vi hanno trovato, oltre alle armi già elencate, cinque pistole di vario calibro, due canne di pistola e vari caricatori con centinaia di cartucce di vario calibro, passamontagna, lampeggianti simili a quelli in uso alle forze dell’ordine, parrucche, un puntatore laser, radio "Walkie Talkie", scanner e una pistola a impulsi elettrici, il Taser. Le due bombe a mano erano una di produzione americana – una Mk 2 “Ananas” – e l'altra di produzione inglese. Gli artificieri sono intervenuti per mettere in sicurezza tutto il materiale esplodente. Ad aiutare nei rilievi anche i carabinieri della VII sezione del Nucleo investigativo di via In Selci: le armi saranno inviate adesso ai laboratori di balistica del Ris di Roma.