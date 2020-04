Sono 172 i pazienti positivi ricoverati nell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Di questi, 25 si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di suporto respiratorio. Sono i dati di oggi, martedì 8 aprile, riportati nel bolletino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. "Si stabilizza l'inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi" si legge nella nota dirmata dal centro di Malattie Infettive. Anche oggi infatti, i pazienti dimessi sono più numerosi di quelli ricoverati. Le persone uscite dall'ospedale che hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni o che sono state trasferite presso altre strutture territoriali per rimanere in osservazione prima della guarigione sono 223 e in giornata sono previste altre dimissioni di pazienti asintomatici o con sintomi lievi.

Calano i contagi nel Lazio

Calano i contagi nel Lazio, l'infettivologo Claudio Mastroianni, professore ordinario di Infettivologia all'Università La Sapienza di Roma e direttore della Uoc di Malattie infettive del Policlinico Umberto I, in un'intervista al Messaggero.it ha analizzato i dati del bollettino del Lazio sul coronavirus di ieri. “Con questi numeri è possibile che il Lazio sia tra le prime regioni a ripartire” spiega il professore. Ma avverte che, quando sarà il momento di uscire, bisognerà continuare a mantenere le distanze sociali e a seguire le regole indicate dal Governo: “La popolazione dovrà fare la sua parte e continuare a fare molta attenzione, usando tutte le precauzioni del caso, e bisognerà essere capaci di individuare tempestivamente l’eventuale insorgenza di nuovi focolai”.