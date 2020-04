in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

All'Istituto Spallanzani continua il calo dei ricoveri di pazienti Covid-19 positivi, che a oggi sono 167. Di questi, in 24 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 236. Il direttore sanitario Francesco Vaia ha confermato il trend della settimana: sono di più i pazienti dimessi, rispetto a quelli ricoverati.

Vaia: "Cominceremo a ricoverare di più, liberando gli altri ospedali"

Già da oggi e nel corso dei prossimi giorni, perciò, lo Spallanzani sarà sempre di più il principale Covid Hospital della regione e accoglierà pazienti da altre strutture della Capitale per liberare posti letto e risorse che potranno essere destinate di nuovo alle consuete attività ospedaliere. "Se questo trend continua, accoglieremo pazienti da altri ospedali, che quindi torneranno alle loro originali funzioni e, di conseguenze, noi cominceremo a ricoverare di più. Magari domani potremmo trovarci con un aumento di pazienti nel nostro ospedale, ma questo non significherà che i contagi sono di nuovo in crescita, ma che abbiamo accolto più pazienti che sono in condizioni medie o gravi dagli altri ospedali. Vi invito a considerare bene queste osservazioni in modo da non diffondere messaggi sbagliati all'opinione pubblica. Anche se siamo qua a Roma e nel Lazio in condizioni discrete e di cauto ottimismo, l'appello è sempre lo stesso per i cittadini: partecipate con serietà a questa battaglia restando a casa e fin quando le autorità non decideranno diversamente", le parole del direttore Vaia.