Troppo smog a Roma, il Campidoglio ha diffuso una nota in cui comunica il blocco auto per le giornate di domani, martedì 19 e mercoledì 20 febbraio. Stop ai veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde. "Il provvedimento urgente arriva a seguito di una concentrazione elevata d'inquinamento dell'aria in città, a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l'inquinamento da polveri sottili" si legge nell'avviso pubblicato dal Comune di Roma.

Blocco auto a Roma: gli orari

Il blocco auto che ordina lo stop dei veicoli più inquinanti è previsto dalle ore 7.30 di mattina fino alle ore 20.30 sera. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'ordinanza sindacale che si può consultare online sul sito di Roma Capitale.

Le categorie di veicoli previste dal blocco auto a Roma

Stop a ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella fascia verde: autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO 1 e EURO 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) PRE EURO 1, EURO 1 e EURO 2.

Smog, temperatura dei riscaldamenti

Inoltre, si legge nella nota del Campidoglio, le restrizioni non si limitano solo ai veicoli su strada, ma riguarderebbero anche i riscaldamenti: "Gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 o 17 gradi, in funzione del tipo di edificio".