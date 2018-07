Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina: è grave

Tragedia sfiorata in uno stabilimento balneare di Torvaianica, frazione di Pomezia, nella provincia di Roma. Un bimbo di soli 4 anni ha rischiato di annegare in piscina: soccorso dall’eliambulanza in stato d’incoscienza, è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico Gemelli, dove adesso è ricoverato in gravi condizioni di salute.