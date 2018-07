Sono state ore di paura per i genitori del bimbo di 3 anni che si è allontanato da casa ad Aranova, frazione del Comune di Fiumicino, in provincia di Roma. Una storia che poteva finire in tragedia ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine. Erano da poco trascorse le ore 10 di domenica 29 luglio quando la Centrale Operativa di Civitavecchia ha ricevuto la chiamata da un residente della zona che segnalava la presenza del piccolo che piangeva in mezzo alla strada. I genitori infatti, lo avevano perso di vista e non riuscivano più a trovarlo. Era solo e spaventato, appresa la notizia, la pattuglia della Stazione di Passoscuro si è recata immediatamente sul posto per soccorrerlo. I carabinieri lo hanno trovato dopo poco tempo, seguendo le indicazioni fornite dal testimone che lo aveva notato. Il bambino sapeva appena dire il proprio nome e non era in grado di indicare l’abitazione. Lo hanno preso in braccio e portato al sicuro nella gazzella.

Bimbo di tre anni riconsegnato ai genitori

È servita circa un’ora prima che i militari riuscissero a individuare i genitori e a riaccompagnarlo a casa. L'abitazione dalla quale il bimbo si era allontanato è distante ben oltre un chilometro dal punto dove è stato ritrovato. Si è trattata di un’esperienza fortunata per il piccolo che ha percorso un lungo tratto di strada senza essere accompagnato da nessuno, attraversando vie dove passano numerosi veicoli e non è stato investito. Un sospiro di sollievo per i genitori preoccupati che lo hanno stretto tra le braccia sano e salvo.