Beyoncé e Jay-Z in concerto a Roma. La città è in trepidante attesa dello spettacolo sensazionale ed esplosivo: le due star americane per la prima volta saliranno insieme sul palco della Capitale. Un'unica data in cartellone, domenica 8 luglio, a partire dalle 19.30 allo Stadio Olimpico. Un appuntamento da non perdere, Jay-Z farà il suo esordio davanti al pubblico italiano dopo trent'anni di carriera e Beyoncé tornerà in città dopo il concerto spettacolo di San Siro del 2016. "On The Run Tour II" è partito il 6 giugno scorso a Cardiff e farà tappa in 15 città europee e in 21 del Nord America. Due le date Italiane: la coppia approderà nella Capitale dopo il concerto a Milano del 6 luglio.

Beyoncé e Jay-Z: la scaletta del concerto

Il concerto durerà circa tre ore con due interludi dedicati alle canzoni di Bob Marley con "Sun Is Shining" e Nina Simone con "Four Women", due artisti rivoluzionari, scelti dalla coppia per lanciare dal palco un messaggio sociale. Non canteranno invece le canzoni del nuovissimo "Everything Is Love", terzo album inciso insieme, e quindi non c’è nemmeno "Apeshit".

Questa la scaletta del Tour 2018:

1. Holy Grail

2. Part II (On the Run)

3. ’03 Bonnie & Clyde

4. Drunk in Love

5. Irreplaceable (Interlude)

6. Diva (with segments of “Dirt Off Your Shoulder”)

7. On to the Next One

8. Fuckwithmeyouknowigotit

9. ***Flawless

10. Feeling Myself

11. Top Off

12. Naughty Girl

13. Big Pimpin’

14. Run This Town

15. Baby Boy

16. You Don’t Love Me

17. Bam

18. Hold Up / Countdown

19. Sorry / Me, Myself & I

20. 99 Problems

21. Ring the Alarm

22. Don’t Hurt Yourself

23. I Care

24. 4:44

25. No Church in the Wild

26. Song Cry / MaNyfaCedGod

27. Resentment

28. Family Feud

29. Upgrade U

30. Niggas in Paris

31. Beach Is Better

32. Formation

33. Run the World (Girls)

34. Public Service Announcement

35. The Story of O.J.

36. Déjà Vu

37. Show Me What You Got

38. Crazy in Love

39. Freedom

40. U Don’t Know

41. Forever Young

42. Perfect Duet

Come arrivare allo Stadio Olimpico

Posto all'interno del Foro Italico, il complesso sportivo del Coni situato presso Monte Mario, lo Stadio è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 32-69-168-446-628; in tram, linea 2; in metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, sono previste in zona diverse aree adibite a parcheggi.