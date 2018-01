in foto: Foto di repertorio

Come navigate professioniste, due baby ladre di dieci e undici anni rubavano portafogli e cellulari ai turisti nel centro di Roma. Nonostante la loro età, le due ragazzine sono vecchie conoscenze dei carabinieri di Roma. E così ieri, quando le hanno avvistate in via del Tritone, i militari della stazione San Lorenzo in Lucina hanno deciso di seguirle e sorvegliarle, sicuri che prima poi sarebbero entrate in azione. E infatti le due, dopo aver accerchiato la vittima prescelta, hanno derubato una turista italiana del suo smartphone. Immediatamente bloccate, i carabinieri hanno prima restituito il cellulare alla signora e poi hanno accompagnato le due piccole ladre in caserma. Si tratta di due giovani nomadi domiciliate nei campi nomadi di Castel Romano e di Aprilia. Vista la loro età, le due non possono essere arrestate, ma hanno ricevuto l'ennesima segnalazione al tribunale dei minori. In seguito sono state trasferite in una struttura di accoglienza del Comune di Roma.

Sempre nella giornata di ieri i carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno arrestato un 19enne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, che è stato sorpreso sulla banchina della fermata della metro B Colosseo, dopo aver rubato uno smartphone a una turista moldava. Il ragazzo è stato accompagnato e trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.