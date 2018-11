in foto: foto d’archivio – Alitalia

Attimi di paura per i passeggeri del volo Alitalia AZ1162, costretto a rientrare all'aeroporto di Lamezia Terme per un'avaria al motore. Partito alle 6.35 dall'aeroporto internazionale calabrese, l'aereo era diretto a Roma Fiumicino. A causa di un'avaria riscontrata a uno dei motori, il velivolo ha fatto rientro a Lamezia Terme. Una volta atterrato, è scattato il piano d'emergenza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da una chiamata della torre di controllo dello scalo calabrese.

A bordo dell'areo c'erano 179 passeggeri, tutti scesi dal velivolo sani e salvi. Non si registrano quindi danni a persone o cose. L'aereo è atterrato senza problemi e in piena sicurezza alle 6.52 a Lamezia Terme. Non è chiaro se i passeggeri sono già stati fatti ripartire alla volta della Capitale.