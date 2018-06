in foto: Foto di Odissea Quotidiana

Autobus in fiamme nella notte sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per la Magliana. Si tratta del 13esimo caso del 2018. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio. Fortunatamente a bordo non c'erano passeggeri e non ci sono state conseguenze per l'autista che guidava il mezzo di trasporto pubblico. Secondo le informazioni apprese l'autobus, un mezzo della linea 905 fuori servizio, avrebbe preso fuoco mentre rientrava nel deposito. Il bus non aveva passeggeri a bordo e non ci sono state conseguenze per l'autista. "Per ragioni ancora da accertare, nella notte si è sviluppato un incendio su un bus fuori servizio che stava rientrando in rimessa", ha commentato Atac in una nota. Del mezzo, precisamente un "flambus", pare che non ci sia più niente da riparare.

Si tratta del 13esimo caso nel 2018. La Procura ha aperto un'inchiesta dopo gli ultimi quattro fatti a Valle Aurelia in via del Tritone, dell'Infernetto e a piazza Venezia che hanno aumentato il livello di apprensione verso il fenomeno. A preoccupare è la sicurezza dei passeggeri che viaggiano all'interno dei mezzi di trasporto pubblico e degli automobilisti in strada. La ragione è la carenza di manutenzione di un parco mezzi che ha "un'età media molto avanzata", sottolinea in una nota l'Atac. Ma non solo, anche gli autobus nuovi rischiano di incendiarsi, come spiega Odissea Quotidiana, il blog diario quotidiano dei pendolari: "Alcuni di questi bus iniziano il servizio alle 7 del mattino e lo finiscono alle 21 per poi riprendere sulle linee notturne da mezzanotte alle 5:30 e, dopo essere ritornati in deposito per i cicli di pulizia e rifornimento, prendono servizio sulle linee diurne".