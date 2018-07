Un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A1. Paura tra gli automobilisti che hanno notato le fiamme e un'alta colonna di fumo nero visibile da lontano. È successo questa mattina mercoledì 18 luglio, all'altezza del casello di Anagni, in direzione Roma. Si tratta di una Mini Bianca che si è incendiata per cause al momento sconosciute e da verificare. La vettura, invasa dalle fiamme nella parte anteriore, dove si trova il motore, è finita sul lato destro della carreggiata e ha terminato la sua corsa nella corsia d'emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio. L'episodio ha provocato ripercussioni sul traffico nel tratto di strada interessato. Astral Infomobilità ha twittato: "Autostrada A1 Roma – Napoli, veicolo in fiamme al chilometro 607, traffico momentaneamente bloccato tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Prestare la massima attenzione alla guida". Intorno alle ore 10 la circolazione è tornata alla normalità e il veicolo è stato rimosso. Secondo le prime informazioni ricevute non sembrerebbero esserci feriti.

Auto in fiamme a Colleferro

Pochi giorni fa, sempre sull'autostrada A1, un'altra auto ha preso fuoco in direzione sud, tra i caselli di Colleferro e Anagni. L'auto si è fermata invasa dalle fiamme nella corsia d'emergenza. Anche in questo caso, tutte le persone presenti all'interno del veicolo sono uscite in tempo dall'abitacolo e nessuno è rimasto ferito.