Un'automobile è uscita fuori strada ed è precipitata in un canale a Latina. È successo la notte scorsa in via Valmontorio, zona di Foce Verde. Momenti di paura per i due passeggeri che, fortunatamente, sono riusciti subito a liberarsi dall'abitacolo della macchina e si sono salvati. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente e che si sono immediatamente preoccupati per le condizioni di salute delle persone a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina che hanno lavorato a lungo per recuperare la macchina e riportarla sulla carreggiata stradale.

Auto finisce in un canale

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista alla guida del veicolo, un suv grigio, avrebbe perso il controllo, sbandando e finendo in acqua. Per recuperare l'auto i pompieri sono intervenuti con l'aiuto di un'autogru e specializzati in "Atp" (autoprotezione in ambiente acquatico) per poter agganciare l'auto in sicurezza.