Esponente di spicco della malavita locale, capo di un'organizzazione criminale con base tra Aprilia e Cisterna di Latina e con contatti anche con i narcos messicani. Ricercato da tempo, Gianni C., 60 anni compiuti ad aprile, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Latina. Alle spalle ha una carriera criminale trentennale soprattutto nel traffico internazionale di droga. Tra gli anni '90 e gli anni 2000 era in contatto con i narcos colombiani per l'importazione e la distribuzione nel nostro paese di droga sudamericana. Un sodalizio che negli anni è stato smantellato da diverse operazioni di polizia.

Dopo la sentenza definitiva con condanna a sei anni e tre mesi, l'uomo aveva fatto perdere le tracce e solo dopo una lunga indagine svolta dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Cisterna, il criminale è stato individuato e sorpreso all'interno di un'abitazione di Velletri. E' stato catturato in seguito a lunghi appostamenti e pedinamenti di familiari. Il pregiudicato è stato arrestato e accompagnato al carcere di Velletri, dove dovrà scontare una condanna a 6 anni e 3 mesi.