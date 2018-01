Rambo O., rapinatore bosniaco di 29 anni, è stato arrestato la scorsa sera dai carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste. Era ricercato in tutta Europa. L'uomo, domiciliato al campo nomadi di via Salviati di Roma, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Sarajevo. Rapina a mano armata il reato a lui contestato.

I carabinieri hanno scovato e identificato Rambo all’interno del campo nomadi di via Salviati, dove si era nascosto per fuggire all’arresto. Su di lui, si legge nella nota diffusa dai carabinieri, pendeva un mandato d’arresto europeo per una rapina commessa in Bosnia, assieme a dei complici, il 12 ottobre 2009. Il rapinatore è stato accompagnato in caserma e i militari gli hanno notificato il mandato d'arresto. E' stato in seguito accompagnato presso il carcere di Rebibbia in attesa dell'espatrio.

Nella giornata di oggi i carabinieri hanno anche una 53enne italiana all'interno dell'aeroporto romano di Fiumicino per tentato furto ai danni di un duty-free shop all'interno dello scalo. La donna aveva rubato e nascosto in una borsa alcuni profumi di marca. Il valore del bottino era di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.