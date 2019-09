Ha picchiato ripetutamente e con violenza l'anziano padre di 85 anni per estorcergli del denaro, incitato dalla compagna. Per questo motivo un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Velletri mentre la donna, più giovane di lui di dieci anni, è stata portata nella casa circondariale di Rebibbia. Non era questa la prima volta che l'uomo picchiava il genitore che, vista l'età, viveva con una badante. Ed è stata proprio lei a chiamare i carabinieri quando il figlio e la compagna si sono presentati in casa. Tutto è cominciato quando il 52enne è andato a casa del padre, residente ad Ardea, chiedendogli dei soldi. L'85enne però, si è rifiutato. E questo ha scatenato la furia del figlio e la compagna, che l'hanno attaccato. L'uomo fisicamente, la donna incitando il compagno.

L'anziano è stato colpito ripetutamente alla testa dal figlio, che continuava a chiedergli il denaro. La badante, spaventata, ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri. A quel punto, quando si sono accorti che le cose si stavano mettendo male, i due sono scappati e si sono andati a rifugiare presso una pomba di benzina, sperando di non essere trovati. Non prima di aver rotto tutti i vetri della macchina dell'85enne con una chiave inglese. Fermati nel distributore di carburante, i due sono stati portati in caserma per accertamenti: e qui i carabinieri hanno scoperto che alla donna era stato notificato il divieto di avvicinamento alla casa dell'uomo perché già in passato aveva avuto comportamenti violenti nei suoi confronti. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di tentata estorsione, lesioni e danneggiamento, mentre l'anziano è stato trasportato al pronto soccorso della Clinica Sant’Anna di Pomezia, dove è stato ricoverato in osservazione per un sospetto trauma cranico.