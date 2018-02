Maxi sequestro di prodotti per il Carnevale ad Aprilia, in provincia di Latina. Nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio, i carabinieri dei Nas, hanno passato al setaccio un negozio di prodotti per la casa e abbigliamento, gestito da alcuni cittadini cinesi. Qui sono stati sequestrati prodotti per il Carnevale di diverso tipo non a norma.

Trucchi, maschere, travestimenti, spray, parrucche, sigarette finte, unghie e denti di plastica, messi in vendita nonostante privi dell'etichettatura a norma di legge, e senza le indicazioni obbligatorie in lingua italiana relative alla sicurezza e alle modalità d’uso.

Le confezioni sequestrate nel negozio sono state circa duecento, mentre i titolari dell'esercizio commerciale sono stati multati per 1000 euro. La merce tolta dagli scaffali avrebbe avuto un valore di 1500 euro alla vendita al dettaglio.