in foto: I vigili urbani di Roma dedicano un applauso ai sanitari dell’Istituto Spallanzani di Roma

Un lungo applauso e le sirene accese per rendere omaggio al direttore e al personale dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Questo l'omaggio che gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno voluto dedicare ai medici e a tutto il personale sanitario dell'ospedale romano che lotta in prima linea contro il coronavirus. "Un sentito ringraziamento alle Pattuglie di Polizia Locale Gruppo Monteverde, Marconi e del GPIT", si legge sul profilo Twitter dell'Istituto Spallanzani.

Il bollettino di oggi dell'Istituto Spallanzani

Stando a quanto si legge sul bollettino dell'istituto Spallanzani diffuso alle 12, "i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 166. Di questi, 23 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 267". I pazienti ricoverati sono il leggera crescita, ma nei giorni scorsi il direttore sanitario Francesco Vaia aveva preannunciato questa possibilità. Dato che i contagi nel Lazio sono in diminuzione, l'Istituto Spallanzani tornerà ad essere principale punto di riferimento per i pazienti Covid-19 e quindi accoglierà anche malati di altri ospedali della Capitale.