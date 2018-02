in foto: Foto d’archivio

Brigadiere dei carabinieri cerca in tutti i modi di salvare la vita a un anziano, ma poi si sente male a sua volta e ora è ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Umberto I di Roma. Antonio O., 54 anni, sposato, padre di due figli e da venti anni in servizio alla stazione di San Cesareo, sta lottando tra la vita e la morte. Stando a quanto riporta il Messaggero il carabiniere era di pattuglia con una collega quando è dovuto intervenire per soccorrere un 70enne colpito da un arresto cardiaco all'interno di un bar di via Casilina a Roma.

Il brigadiere, volontario della Croce Rossa Italiana, ha immediatamente praticato il messaggio cardiaco all'anziano, ma a un certo punto, forse a causa dello sforzo per salvare la vita (sforzo inutile) al 70enne si è sentito male a sua volta, è caduto e ha sbattuto la testa. Gravissime le sue condizioni. Un'eliambulanza lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto, dov'è stato operato d'urgenza al cuore. Tutta la comunità di San Cesareo è preoccupata per lui. Un anno fa, si legge sempre su Il Messaggero, "insieme ad altri colleghi della stazione di San Cesareo e del Nucleo radiomobile, aveva ricevuto un encomio personale dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Tullio Del Sette, per aver sventato una rapina ai danni di un deposito di slot machine del posto".