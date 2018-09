in foto: L’incendio di martedì che si è verificato sempre in via Marsala

Ancora un incendio in una galleria sotterranea in via Marsala, accanto alla stazione Termini, la stessa in cui martedì scorso era divampato un rogo che aveva provocato la chiusura della linea A della metropolitana di Roma. Stando a quanto riporta Roma Today, i vigili del fuoco sarebbero stati chiamati intorno alle 8 e 30 di questa mattina. Sul posto, oltre ai pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e la polizia. La circolazione è stata interdetta fra viale Castro Pretorio e il sottopassaggio di via Marsala.

Sempre stando a quanto riporta RomaToday, sarebbe stata evacuata la sede della Sogin (la società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare) che si trova in via Marsala 51. Tutti e 300 i dipendenti hanno abbandonato il palazzo e sono scesi in strada. All'interno sono rimasti solo i 10 addetti alla vigilanza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Per il momento non risultano problemi alla circolazione della metropolitana e dei treni.