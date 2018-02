Allerta meteo nel Lazio, domani prevista neve sopra i 200-400 metri. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo: "dal mattino di domani, mercoledì 14 febbraio, e per le successive 6-9 ore si prevedono sul Lazio ‘nevicate al di sopra dei 200-400 metri e apporti al suolo deboli. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino con attenzione per neve su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri".

Meteo Roma, prevista neve ai Castelli Romani.

Domani i principali siti di previsioni meteorologiche prevedono neve ai Castelli Romani. Se nei paesi più bassi dei Castelli (Ariccia, Genzano, Albano Laziale) le precipitazioni dovrebbero essere deboli e forse miste a pioggia, nei paesi più alti (Rocca di Papa, Rocca Priora) la nevicata dovrebbe essere consistente. Possibili disagi alla circolazione sulla via dei Laghi. Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare comunque già nelle prime ore del pomeriggio di domani. Giovedì 15 febbraio previsto sole. Le temperature minime si manterranno sotto zero almeno fino a giovedì. Poco superiori allo zero a Roma.