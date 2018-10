Scuole chiuse anche a Frosinone e provincia nella giornata di domani, lunedì 29 ottobre. Il provvedimento è stato preso a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Regione Lazio e diffusa dal Centro Operativo Comunale, presso la sede della Protezione civile. Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la chiusura, in via precauzionale, delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado aventi sede nel capoluogo per evitare disagi dovuti al maltempo. Sono infatti previste in arrivo piogge intense e forte vento, specialmente tra le ore 7 e le 14 di domani. "Le precipitazioni cadranno in quantitativi assai elevati in millimetri orari, unitamente a raffiche di vento comprese tra 50 e 60 km/h". Tutto questo, unitamente alla circostanza che, sulla città di Frosinone, in quanto capoluogo, oltre ai 50.000 residenti, si spostino quotidianamente altre 60/70.000 persone, prevalentemente per motivi di lavoro e studio, induce a ritenere opportuna la chiusura, per la giornata di lunedì, di tutte le scuole e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado aventi sede all'interno del perimetro comunale.

"Del resto – ha spiegato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – il fatto che i ragazzi rimangano un giorno a casa, magari approfondendo ulteriormente il programma di studio, non risulterà certo più dannoso rispetto alla possibilità di correre il rischio di affrontare le molteplici criticità connesse alle condizioni atmosferiche ad oggi previste, ritenute poco confortanti".