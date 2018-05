in foto: L’area transennata alla Stazione Termini

Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi alla Stazione Termini, dove attorno alle 15.00 è stata segnalata da una pattuglia di Polizia Locale la presenza di un borsone abbandonato proprio di fronte alle vetrine della libreria, sul lato di piazza dei Cinquecento. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli artificieri della Polizia di Stato.

Dopo aver transennato l'area gli artificieri hanno verificato come all'interno non vi fosse nulla di pericoloso ma solo alcuni innocui indumenti. L'allarme è rientrato immediatamente: a mettere particolarmente in tensione gli uomini delle forze dell'ordine, una luce intermittente di colore rosso che brillava all'interno della borsa. I successivi controlli hanno portato scoprire che quella luce intermittente altro non era che un lumino a batteria, di quelli che si mettono sulle tombe per ricordare i defunti.