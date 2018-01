in foto: La viola antica della musicista Myrna Herzog completamente distrutta dopo un volo con Alitalia da Rio a Fiumicino

"È così che Alitalia mi ha consegnato la mia viola da gamba originale Lewis del 17° secolo a Fiumicino". Questa la denuncia della nota musicista Myrna Herzog, brasiliana ma nata in Israele, un'esperta proprio di viole, celli e musica antica. Herzog ha pubblicato su Facebook le fotografie della viola completamente distrutta: "Così è ridotta dopo che mi avevano assicurato che sarebbe stata tenuta a mano sull'aereo E' stata ferocemente devastata e sembra che sia stata investita da un'auto. L'unica risposta che ho ottenuto è che l'azienda non si assume alcuna responsabilità!". La musicista, come si può vedere nella foto del biglietto pubblicata sul social network, aveva fatto un viaggio da Rio de Janeiro in Brasile all'aeroporto romano di Fiumicino.

Scrive ancora Herzog: "Questa è la viola da gamba Lewis, prima e dopo il viaggio con Alitalia. Ecco il documento che ho dovuto riempire all'aeroporto, quando mi hanno informato che lo strumento era rotto, prima che potessi vederlo".