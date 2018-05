in foto: Un frame del video dell’aggressione diffuso dalla questura di Roma

Due persone arrestate, altre due ancora ricercate. Per la polizia sono loro i responsabili dell'aggressione in un bar di Roma avvenuta il giorno di Pasqua, lo scorso primo aprile. I due, membri del clan dei Casamonica, avrebbero partecipato al linciaggio di una disabile e alle violente minacce al barista, ma altre due persone sarebbero ancora ricercate. Ieri il ministro dell'Interno Marco Minniti aveva chiesto al capo della polizia Franco Gabrielli una "ferma e tempestiva" risposta. Sulla vicenda i magistrati della direzione distrettuale antimafia hanno aperto un'indagine.

Marian, il titolare del bar: "Urlavano ‘questa è zona nostra'"

Ai microfoni di Fanpage.it Marian, il titolare del bar, ha raccontato: "Hanno detto ‘perché i rumeni fanno schifo'. E la signora gli ha detto: ‘Se ti fanno schifo perché vieni qua?'. Mi hanno solo detto ‘ci fai tre amari?' dopo che hanno menato quella donna. Poi mi dicono: ‘Come stai merda?'. L'altro mi ha detto: ‘Non vi scordate che qua è zona nostra'. Poi sono entrati dall'altra parte e hanno cominciato a darmi calci e pugni".

Zingaretti: "La Regione sarà parte civile"

"Una doppia brutale violenza per la quale esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alle vittime dell'aggressione. L'ennesimo orribile episodio sul quale la Magistratura farà sicuramente chiarezza individuando i responsabili e conferendo loro pene esemplari. Non si possono tollerare soprusi e violenze di questo tipo. Questa mattina Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza e Legalità Regione Lazio, ha incontrato la titolare del Bar dove è avvenuto il raid dei Casamonica per comunicarle che avrà il pieno sostegno da parte degli avvocati della rete antiusura della Regione Lazio e che l'ente si costituirà parte civile nel processo. Infine, sempre di concerto con la rete antiusura della Regione verrà garantito un contributo economico a favore dell'attività commerciale, a titolo di risarcimento per i danni ricevuti e, soprattutto, per dimostrare la vicinanza delle istituzioni a chi si oppone con la propria onesta' ai fenomeni mafiosi". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.