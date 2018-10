in foto: I controlli dei carabinieri all’aeroporto di Fiumicino

Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nei due aeroporti della capitale di Fiumicino e Ciampino, sia all’interno che lungo le vie in prossimità degli scali. Durante il servizio, i militari hanno arrestato due cittadini romeni di 20 e 25 anni sorpresi a rubare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop che si trovano all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto di Fiumicino. La merce rubata, per un valore complessivo di circa 4.500 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili dei negozi.

Multe salate

I carabinieri hanno inoltre controllato alcune società che offrono servizi di parcheggio della auto private ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino. Una di queste, non in regola, è stata multata e diffidata a regolare la posizione contributiva. Nel corso dell’attività, svolta nel corso della mattina, momento della giornata di maggior afflusso di passeggeri, nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i carabinieri hanno identificato più di 200 persone, controllato 68 veicoli, con 21 multe, di cui nove a carico di altrettanti operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (N.C.C.) sorpresi a sostare in aree non autorizzate dello scalo di Ciampino.