Tentavano di trafugare profumi e prodotti cosmetici nei duty – free dell'aeroporto di Fiumicino. Quattro passeggeri sono finiti nei guai: i carabinieri li hanno denunciati per tentato furto. Si tratta di due cittadini italiani, di 48 e 57 anni, una donna portoghese di 70 anni e un francese di 29 anni, sorpresi in flagrante mentre cercavano di portare via oggetti dagli scaffali all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto senza pagare e nascondendoli, convinti nella confusione di non essere visti. La merce, per un valore complessivo di circa settecento euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili dei negozi.

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi controlli all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino. Nel corso del servizio, svolto nell’arco orario di maggiore afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i militari hanno identificato 127 persone, controllato circa 56 veicoli, fatto 16 multe, di cui quattro a carico degli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (NCC).

In particolare, durante i controlli a Ciampino un uomo, un 45enne romano, è stato fermato per non aver risposto all’alt dei carabinieri. Raggiunto dai militari che lo hanno interrogato per chiedergli il motivo del gesto, l'uomo non ha fornito una giustificazione plausibile alla sua manovra azzardata. È stato portato in caserma e dovrà renderne conto all’Autorità Giudiziaria competente.