in foto: Foto account Twitter @Ned_Donovan

A raccontare in diretta quello che accadeva è stata Ned Donovan, giornalista freelance che si trovava proprio all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Qui una valigia sospetta è stata fatta brillare nel pomeriggio di ieri – lunedì 1 ottobre – dagli artificieri della polizia. Il bagaglio abbandonato è stato in un primo momento isolato, con l'allontanamento dei passeggeri, poi in via precauzionale è stato fatto brillare. Il reporter racconta passo passo quello che gli accade davanti agli occhi fino all'epilogo: all'interno del trolley fatto esplodere c'erano delle noci di cocco.

Ecco il commento ironico con cui è accompagnata la foto con i resti delle noci di cocco sparpagliate qua e là: "Incredibile, la polizia italiana hanno fatto esplodere un sacchetto pieno di noci di cocco e hanno ora riaperto l'aeroporto di Roma. Ecco le noci di cocco esplose". I tweet di Donovan sono diventati presto virali con migliaia di condivisioni.