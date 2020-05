in foto: Smart Helmet a Fiumicino

L'aeroporto di Fiumicino è da oggi il primo scalo europeo ad aver dotato i propri addetti di un nuovo e supertecnologico strumento per la sorveglianza sanitaria. Lo ‘smart helmet' è infatti un elmetto con visiera che permette di misurare la febbre alle persone che si trovano fino a sette metri di distanza. I risultati vengono mostrati a chi lo indossa su uno schermo piatto con realtà virtuale incorporata e immagini ad altissima risoluzione. Se l'operatore rilevasse in un viaggiatore uno stato febbrile (una temperatura superiore a 37,5), dovrà invitare il passeggero a sottoporsi a controllo medico. All'interno dello scalo romano, ricorda comunque Aeroporti di Roma, sono presenti già 60 termoscanner fissi, a cui presto se ne aggiungeranno altri 30. L'elmetto, spiega ancora Adr, permette "agli addetti aeroportuali di controllare e misurare la temperatura corporea di passeggeri a distanza, camminando nell'aeroporto. E' una delle iniziative adottate per passare alla Fase 2, insieme alla riorganizzazione degli spazi, rimodulati per garantire il distanziamento sociale, all'adeguamento della segnaletica per il rispetto del droplet, all'acquisto di ulteriori 30 termoscanner".

in foto: Lo smart helmet

"Tutto il sistema, dalle Autorità ai gestori aeroportuali per continuare poi con le compagnie aeree,sta lavorando per avere una ripartenza il più veloce possibile, garantendo la massima sicurezza sanitaria resa con tutti i provvedimenti adottati finora ed ulteriori, negli aeroporti e negli aerei, ma con accanto anche economicità ed un ritorno alla normalità del trasporto aereo che auspichiamo in tempi veloci", ha dichiarato Ivan Bassato, Direttore Operazioni di Aeroporti di Roma.