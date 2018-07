in foto: L’emiro del Qatar

Tra le vittime dei ladri di valigie all'aeroporto di Fiumicino ci sono anche alcuni familiari dell'emiro del Qatar. Due addetti addetti allo scarico e allo scarico dei bagagli dell'aeroporto romano sono stati sorpresi dalla polizia di frontiera di Fiumicino mentre frugavano tra gli abiti e i beni personali di sventurati passeggeri.

L'indagine condotta dalla polizia giudiziaria di Fiumicino, durata oltre due mesi, ha permesso di verificare come lo smistamento delle valigie rubate avvenisse in tempi notevolmente superiori a quelli del sistema automatizzato. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire ai due ladri e la refurtiva, nascosta nei loro appartamenti, è stata recuperata. Tra le vittime preferite c'erano i passeggeri con destinazioni intercontinentali, scelti proprio per garantirsi un ampio lasso di tempo prima che i passeggeri, al momento del ritiro dei bagagli, si accorgessero del furto.

I ladri dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato

I due ladri sono stati denunciati per furto aggravato mentre i numerosi e preziosi oggetti rubati verranno restituiti ai legittimi proprietari. Il furto di bagagli – si legge nel comunicato della polizia- continua a rappresentare una realtà ma a Fiumicino tale fenomeno risulta in forte decremento anche in considerazione delle misure di vigilanza adottate dalla Polizia di Stato presente nello scalo.