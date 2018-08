Accoltella a morte il padre al culmine di una lite: arrestato un 30enne

Tragedia, nella tarda serata di ieri, ad Esperia, in provincia di Frosinone. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri: al culmine di una lite avvenuta in casa avrebbe accoltellato il padre, un uomo di 68 anni, uccidendolo. Magistrati a militari indagano per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto.