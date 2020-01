in foto: Foto di repertorio

Una scuola di Viterbo resterà chiusa per due giorni, tempo necessario per ripulire l'edificio e il giardino dal guano di storni. Si tratta dell'istituto scolastico Paolo Savi di Viterbo. La notizia è stata diffusa attraverso una nota del comune di Viterbo: "Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Arena questa mattina con apposita ordinanza (n. 2 dell'11 gennaio 2020). Per motivi contingibili e urgenti e in via precauzionale, e' stata disposta la chiusura dell'istituto ubicato in viale R. Capocci 36 al fine di poter effettuare la necessaria disinfezione e disinfestazione della zona interessata e il conseguente ripristino delle condizioni igienico-sanitarie". La dottoressa Daniela Migliorati, dirigente della Asl locale, in seguito a un sopralluogo ha sottolineato "le precarie condizioni igienico-sanitarie ed evidenzia la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria del luogo consistente nella: pulizia meccanica del piazzale, delle aiuole, delle rampe di accesso all'istituto scolastico; raccolta del guano e conferimento a discarica; pulizia con acqua e detergente del piazzale e rampe; sovescio del terreno delle aiuole; sanificazione dell'intera area con idonei prodotti".

Il problema storni in molte zone di Viterbo

L'ordinanza è stata pubblicata sull'albo pretorio del sito del Comune di Viterbo. Il primo cittadino del capoluogo della Tuscia, Giovanni Arena, ha annunciato che acquisterà dissuasori acustici per tenere lontani gli storni. Gli uccellini sono un problema, infatti, per molte zone della città e numerose sono state le segnalazioni e le lamentele da parte dei cittadini.